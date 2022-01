Vous avez six essais pour deviner le mot du jour.

Vous ne pouvez proposer que des mots commençant par la même lettre que le mot recherché, et qui se trouvent dans notre dictionnaire.

Les lettres entourées d'un carré rouge sont bien placées,

les lettres entourées d'un cercle jaune sont mal placées (mais présentes dans le mot).

Les lettres qui restent sur fond bleu ne sont pas dans le mot.

Il y a un mot par jour, et il est identique pour tout le monde. Évitez donc les spoils et privilégiez le bouton de partage.

En cas de soucis, vous pouvez contacter @Jonamaths sur twitter.

Basé sur l'excellent Wordle et le regretté Motus.

Merci à Emmanuel pour l'aide sur le dictionnaire.